Mattarella “Con Toqaev preoccupazione per comportamenti unilaterali”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato della
situazione internazionale con la preoccupazione di vedere
affiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorso
alla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditi
o perlomeno in regressione nella storia del mondo”, ha dichiarato
il capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana con
l’omologo del Kazakistan Toqaev. “Fenomeni che non solo
distraggono dalle grandi sfide epocali che l’umanità ha di fronte,
a cominciare da quella dell’ambiente, ma manifestano disinteresse
per le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, di
benessere, di crescita, di convivenza e serenità”.
Foto: Ipa Agency