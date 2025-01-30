TOP NEWS

Mattarella “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi”

Di

Set 30, 2025

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento presso l’Accademia della pubblica amministrazione del Kazakistan.

“Il percorso della Repubblica del Kazakhstan dall’indipendenza è eloquente, a partire dalla scelta di rinunciare agli ordigni nucleari esistenti sul suo territorio e di aderire al Trattato di non proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. Una scelta di pace e di civiltà”, ha proseguito Mattarella. “La comune adesione ai valori del multilateralismo e la condivisa volontà di operare per rendere più efficaci le organizzazioni in cui si esprimono sono elementi che contribuiscono a consolidare il dialogo tra Roma e Astana”, ha concluso.

IL VIDEO

(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Salutequità “Su salute mentale servono più risorse e cure accessibili”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per un giorno

Set 30, 2025
TOP NEWS

Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set

Set 30, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Salutequità “Su salute mentale servono più risorse e cure accessibili”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Club Day, negozi Decathlon di tutta Italia spazi di sport per un giorno

Set 30, 2025
TOP NEWS

Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set

Set 30, 2025