TOP NEWS

Martedì a Sestriere i funerali di Stato di Matteo Franzoso

Di

Set 19, 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’ultimo saluto a Matteo Franzoso si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere: i funerali di Stato sono in programma martedì 23 settembre alle 16. Lo rende noto la Federazione Sport Invernali.
Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma, che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. La sera stessa, alle 20.30, verrà celebrato il rosario.
Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Il suo corpo verrà tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto, dove l’accesso sarà riservato esclusivamente alla famiglia.
Intanto, la Federazione Internazionale Sci & Snowboard (FIS), sul proprio sito, si è detta “profondamente addolorata per la tragica scomparsa dello sciatore alpino italiano Matteo Franzoso, avvenuta a seguito di una caduta durante un allenamento in Cile”. “I nostri più sentiti pensieri sono con la sua famiglia, gli amici, i compagni di squadra e l’intera comunità sciistica italiana mentre piangono questa devastante perdita”, si legge nella lettera odierna. “Nelle prossime settimane, la FIS intensificherà ulteriormente il dialogo con i propri stakeholder, sempre con un unico principio guida: il benessere e la sicurezza degli atleti devono essere al primo posto”, conclude la Federazione Internazionale.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile, 47 decessi

Set 19, 2025
TOP NEWS

Tra Roma e Toscana Dia sequestra beni per 4 milioni a imprenditore

Set 19, 2025
TOP NEWS

A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto

Set 19, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile, 47 decessi

Set 19, 2025
TOP NEWS

Tra Roma e Toscana Dia sequestra beni per 4 milioni a imprenditore

Set 19, 2025
TOP NEWS

A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto

Set 19, 2025
TOP NEWS

Immobiliare, Baccarini “Serve un Pnrr per le politiche abitative”

Set 19, 2025