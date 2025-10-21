TOP NEWS

Manovra, Tajani “Modifica su affitti brevi o non voteremo mai”

Di

Ott 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto perchè il testo possa essere modificato, o si modifica prima di inviarlo alla ragioneria o lo si fa in Parlamento. Non potremo mai votare una proposta come questa. E’ una questione fondamentale e di principio”. Così segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli “Stati Generali della Casa”, parlando dell’aumento della tassa sugli affitti brevi con cedolare al 26%.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Lega, Salvini “Consiglio federale tranquillo, nessuna resa dei conti”

Ott 21, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Manovra, Tajani “Modifica su affitti brevi o non voteremo mai”

Ott 21, 2025
TOP NEWS

Lega, Salvini “Consiglio federale tranquillo, nessuna resa dei conti”

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella e i Reali dei Belgio rendono omaggio a vittime Marcinelle

Ott 21, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “Tifosi Napoli a Eindhoven senza biglietti saranno allontanati”

Ott 21, 2025