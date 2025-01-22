TOP NEWS

Maltempo a Milano, posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro

Di

Set 22, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Pioggia in città e a nord di Milano dalle 2.00 di questa mattina e più intensa dalle 5.00. 30mm di acqua caduta nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione.Lo fa sapere sul suo profilo Facebook l’assessore milanese alla Protezione Civile, Marco Granelli.(ITALPRESS).

Foto: Facebook assessore Granelli

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

A Perugia sequestrata droga per oltre 10 mln nei primi otto mesi 2025

Set 22, 2025
TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025
TOP NEWS

Salvini “Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora”

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Perugia sequestrata droga per oltre 10 mln nei primi otto mesi 2025

Set 22, 2025
TOP NEWS

Maltempo a Milano, posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro

Set 22, 2025
TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025
TOP NEWS

Salvini “Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora”

Set 22, 2025