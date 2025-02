Logista celebra 20 anni in Italia, al via campagna di comunicazione

ROMA (ITALPRESS) – Logista, tra i principali distributori in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, celebra vent’anni di attività in Italia, un traguardo che segna un percorso di crescita e trasformazione continua. Logista Italia, nata nel 2005 con l’acquisizione di Etìnera, la divisione logistica dell’Ente Tabacchi Italiani (ETI), da parte del Gruppo Logista, ha investito in efficienza operativa, digitalizzazione, sostenibilità e modernizzazione della rete logistica, consolidando il proprio ruolo di leader nella distribuzione di prossimità.

Oggi, si legge in una nota, “la Società rappresenta un punto di riferimento nel settore, garantendo il collegamento tra Produttori e Rivenditori attraverso una rete capillare che raggiunge ogni settimana il 100% dei Comuni italiani per rifornire oltre 60.000 punti vendita. Con 3 hub e circa 90 Transit Point, nel nostro Paese ha sviluppato una delle più grandi reti logistiche e commerciali, in grado di gestire 4 milioni di ordini l’anno. Attraverso la distribuzione capillare di prodotti da fumo e da inalazione, di cui è leader in Italia, garantisce allo Stato un gettito erariale di circa 15 miliardi di euro l’anno. Al core business, la distribuzione di prodotti da fumo e inalazione, è stata affiancata un’efficace strategia di diversificazione, attraverso la sua subsidiary Logista Retail, che con un catalogo di oltre 2.000 prodotti – tra elettronica, alimentari e articoli per la cura della persona – collabora con i principali marchi per offrire soluzioni innovative ai punti vendita serviti. Un segmento in costante evoluzione, che permette all’Azienda di rispondere alle nuove esigenze del commercio di prossimità”.

Sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito dei mercati regolamentati in Italia e il know-how specifico maturato dal Gruppo in ambito farmaceutico, nel 2023 è nata Logista Pharma Italia. L’ingresso nell’healthcare, si legge ancora, “rappresenta una tappa strategica che consente all’Azienda di contribuire alla distribuzione di prodotti essenziali per la salute, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo nel panorama logistico”.

Logista Italia ha chiuso l’anno fiscale 2024 con Economic Sales pari a 402 milioni di euro e un fatturato di 4,4 miliardi di euro. “Guardando al futuro con rinnovato entusiasmo e determinazione, Logista si impegna a continuare a crescere, investire nelle transizioni gemelle – ecologica e digitale – e sviluppare servizi che rispondano alle sfide di domani. Ne è esempio – continua l’azienda – RECYCLE-CIG, il circuito organizzato per la raccolta, il recupero e il riciclo delle sigarette elettroniche esauste lanciato come pilota nel 2023 e ora attivo su scala nazionale in oltre 30.000 tabaccherie dove i consumatori possono trovare gli speciali contenitori per conferire questi piccoli RAEE (Rifiuto da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) indipendentemente dall’acquisto di nuovi prodotti”.

“Negli ultimi vent’anni, Logista è stata protagonista in Italia di un percorso di trasformazione oltre i confini della logistica tradizionale per offrire servizi a valore aggiunto che rispondono alle esigenze in evoluzione del mercato – afferma Marìa Pilar Colàs Castellote, CEO di Logista Italia -. La nostra dedizione all’innovazione ci ha permesso di integrare tecnologie all’avanguardia, migliorando ogni aspetto del nostro servizio, sempre in ottica human centric”.

Aggiunge Federico Rella, Vicepresidente e Direttore Corporate Affairs di Logista Italia: “Ogni nuova sfida è stata un’opportunità per crescere, innovare e diversificare, sempre facendoci guidare dall’impegno a contribuire positivamente al futuro delle comunità in cui operiamo. Siamo orgogliosi di essere partner affidabili e innovativi, sempre al fianco dei nostri clienti”.

Per celebrare il ventesimo anniversario in Italia, Logista ha organizzato il 12 febbraio a Roma un evento presso “La Lanterna” dove è stata presentata in anteprima la campagna di comunicazione “Logistica di un’emozione”, che unisce il concetto di efficienza logistica con la capacità di suscitare interazioni e risposte emotive, a beneficio di tutta la filiera.

“Penso che festeggiare i vent’anni sia un evento importante, Logista è uno dei protagonisti del settore – ha detto Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato, intervenendo all’evento -Quando si parla di Logista, si parla di qualità e made in Italy, nonostante sia un’azienda internazionale. Si parla di un interlocutore affidabile e soprattutto credibile. Quando si ha un ruolo nelle Istituzioni si presentano veramente tanti interlocutori, Logista è uno di quelli che ha l’attendibilità e soprattutto l’autorevolezza di conoscere il settore”.

“Siamo qui per festeggiare i primi vent’anni di Logista in Italia – le parole di Mario Antonelli, Presidente Nazionale Federazione Italiana Tabaccai (FIT) -. Ricordo quando all’inizio della nostra collaborazione, dopo una visita a Logista in Spagna, siamo rimasti colpiti da quanto l’azienda fosse all’avanguardia!”. E aggiunge: “In questi anni abbiamo camminato assieme lungo un percorso improntato all’innovazione, siamo passati dagli ordini cartacei a una gestione digitale integrata, che ha permesso alle tabaccherie di arricchirsi con servizi evoluti a valore aggiunto, abilitati dagli strumenti e dalle soluzioni digitali di Logista”.

– foto Logista Italia –

da sinistra a destra: Federico Rella, Vicepresidente Logista Italia; Marìa Pilar Colàs Castellote, CEO Logista Italia; I’ñigo Meiràs Amusco, CEO Logista Group.

(ITALPRESS).