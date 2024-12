L’Inter cade al 90′ a Leverkusen, decide Mukiele

LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Tanto equilibrio, quasi totale in Germania, ma l’Inter esce sconfitta dalla sfida contro il Bayer Leverkusen, che conquista tre punti utili a scavalcare proprio i nerazzurri al secondo posto della maxi classifica della Champions League. Decisiva la rete al 90′ di Mukiele, che al termine di una mischia all’interno dell’area interista riesce a spingere comodamente in rete il pallone dell’1-0 finale. Primo gol subito e prima sconfitta europea per l’Inter, che al di là del pari alla prima giornata contro il Manchester City era sempre uscita vincitrice. Si fa vedere subito la squadra tedesca, dopo tre minuti, con il pallone di Frimpong per la girata di Tella che colpisce la traversa. Primi minuti di sprint da parte del Leverkusen, con l’Inter che gradualmente alza il livello del suo possesso, trovando però gli avversari ben ordinati nella propria fase difensiva. Difficoltà dei nerazzurri nel pescare il duo Taremi-Thuram, incastrati all’interno del blocco difensivo disegnato da Xabi Alonso. Si farà rivedere il Bayer, al 35′, con la conclusione a giro di Wirtz che da posizione defilata prova ad impensierire un Sommer reattivo nella respinta. Tanto equilibrio tra le due squadre, che vanno a riposo sul parziale di 0-0 e riprendono poi le redini della gara sullo stesso filone tattico visto nel primo tempo. Faticano ad arrivare occasioni nitide, preferendo soluzioni dalla distanza come quella di Tah, al 65′, che aiutato da una deviazione di Dimarco va vicino all’incrocio dei pali. Inzaghi prova così a scuotere i suoi, con gli ingressi di Dimarco, Barella e Lautaro, senza però riuscire a creare pericoli degni di nota in avanti. Gara che sembra destinata al pari, ma è al 90′ che arriva l’episodio chiave per il Bayer: sugli sviluppi di un corner lungo una mischia nell’area di Sommer favorisce la battuta a botta sicura di Mukiele, dimenticato dalla difesa interista e libero di siglare il gol che vale il definitivo 1-0 e la vittoria per i campioni di Germania.

