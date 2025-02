La Fiorentina piega il Genoa 2-1 con Kean e Gudmundsson

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato ed è rimasta in piena zona Champions, un punto alle spalle della Juventus (quarta in classifica), con la prosecuzione del match contro l’Inter alle porte. Luca Ranieri e compagni, al Franchi, hanno avuto la meglio, per 2-1, sul Genoa, soffrendo soprattutto nel corso della ripresa.

I padroni di casa hanno fatto la partita in avvio, mettendo sotto i liguri. A segnare è stato prima Kean (rete straordinaria), rapace nel deviare da dentro l’area una punizione battuta dai 25 metri di Mandragora. A imitarlo poco dopo è stato Gudmundsson, per il classico gol dell’ex, che ha raccolto un assist da sinistra di Gosens. In entrambe le circostanze la difesa ospite si è fatta trovare impreparata. Il Genoa non è poi riuscito ad accorciare le distanze prima dell’intervallo anche in virtù di un errore clamoroso di Cornet, al 37′, servito bene da Pinamonti. Il calciatore ivoriano di nazionalità francese, sostituito all’intervallo da Vitinha, solo davanti a De Gea ha alzato troppo la conclusione. I gigliati in piena emergenza a centrocampo, viste le assenze per infortunio di Cataldi, Adli e Colpani, hanno sofferto le iniziative di Frendrup e Thorsby, che non hanno fatto rimpiangere Badelj.

Il secondo tempo è cominciato con circa dieci minuti di ritardo in virtù dell’infortunio di uno degli assistenti di Collu, Tolfo, sostituito nel secondo tempo dal quarto uomo Santoro. Il Genoa ha quindi segnato al 55′ con De Winter, indisturbato sul quinto calcio d’angolo per gli ospiti. A quel punto Citterio in panchina per Palladino, squalificato, ha deciso di coprirsi: fuori Richardson, dentro Comuzzo e passaggio al 3-5-2. Vieira ha risposto con Messias ed Ekuban. Il finale è stato in apnea per la Fiorentina ma fortunatamente De Gea non ha dovuto compiere parate particolari ed è scattata così la festa viola.

