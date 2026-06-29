Juric nuovo allenatore del Monza, firmato un contratto biennale

MONZA (ITALPRESS) – Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Monza da mercoledì 1° luglio. Lo rende noto la società biancorossa. Nato a Spalato il 25 agosto 1975, da calciatore veste le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Dopo le esperienze da assistente tecnico e allenatore in seconda con Inter e Palermo e dopo aver guidato la Primavera del Genoa, nel 2014-15 esordisce come primo allenatore al Mantova in Serie C. Nella stagione successiva, alla sua prima panchina in Serie B, conduce il Crotone a una storica prima promozione in Serie A. Nell’estate 2016 torna al Genoa e debutta in Serie A come allenatore, centrando a fine stagione l’obiettivo salvezza. La sua esperienza in Liguria finisce nel 2019, quando viene scelto dall’Hellas Verona. Splendida la sua avventura in gialloblu, con un nono e un decimo posto conquistati nel massimo campionato, mostrando un gioco brillante e divertente che fa sognare i tifosi. Nell’estate 2021 si trasferisce sulla sponda granata di Torino, dove rimane per tre stagioni confermando le sue qualità e guadagnandosi la chiamata della Roma. Dopo essere stato esonerato dai giallorossi, intraprende una nuova esperienza in Inghilterra alla guida del Southampton prima di tornare in Italia, all’Atalanta. Con i bergamaschi arricchisce ulteriormente il proprio curriculum, debuttando in Champions League dove colleziona quattro panchine prima dell’esonero. “Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza”, si legge nella nota del club lombardo. Juric, che ha firmato un contratto biennale con scadenza nel 2028, prende il posto di Paolo Bianco, l’artefice del ritorno nella massima serie del club brianzolo.

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