Ita-Lufthansa, l’Ue dà il via libera. Giorgetti “Vediamo il traguardo”

ROMA (ITALPRESS) – Via libera della Commissione europea alla fusione Ita-Lufthansa. E’ arrivato in serata l’annuncio ufficiale con una nota che specifica come la Commissione “ha approvato easyJet, Iag, Air France-Klm come idonei soggetti per rimediare agli impegni assunti da Lufthansa e dal ministero dell’Economia e delle finanze italiano al fine di acquisire il controllo congiunto di Ita Airways. L’approvazione è una condizione per Lufthansa per attuare la transazione”.

“Dopo MPS anche per Ita vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio”, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulla pronuncia della commissione DGcomp sul dossier Ita-Lufthansa.

