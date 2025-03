Inzaghi “L’Inter sta bene, ci faremo trovare pronti”

ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “L’Inter sta bene. Sappiamo che è un momento di emergenza, soprattutto in uno specifico settore del campo. Ma abbiamo lavorato tanto per questi ottavi di finale, sappiamo che è un momento cruciale della stagione. Domani ci faremo trovare pronti””. Lo ha detto a Sky il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions in casa del Feyenoord. “Sappiamo che poi ci sarà un ritorno la prossima settima a San Siro – ha proseguito il mister dei campioni d’Italia – e che dovremo fare una partita importante in uno stadio che trascina. Loro hanno cambiato allenatore (Van Persie, ndr) e fatto ottimi risultati in Champions con Bayern, Milan e City. Hanno giocatori di qualità e ci vorrà attenzione”. Il rientro di Sommer tra i pali è rimandato: “Ha fatto un grandissimo lavoro, è già pienamente disponibile ma penso che domani giocherà Martinez”, ha concluso Inzaghi. “Per me non poteva andare meglio, sarà molto speciale. Sono contentissimo di tornare qui – ha sottolineato il difensore olandese Stefan De Vrij – Parlo per esperienza, so com’è giocare in questo ambiente e per questi tifosi. In Champions riescono a tirare fuori qualcosa in più, hanno battutto il Bayern e il Milan. Sarà una partita molto dura. Noi favoriti? Giochiamo ogni partita per vincere e in queste due non sarà diverso. Siamo consapevoli della nostra forza e della qualità che abbiamo, lo vogliamo dimostrare”, ha assicurato l’ex laziale.

