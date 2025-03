Inzaghi “Contro l’Atalanta posta in palio alta”

MILANO (ITALPRESS) – “Arrivano due squadre che hanno entusiasmo, che stanno bene, l’Atalanta la conosciamo bene, ha fatto un bellissimo percorso sia in Italia che in Europa. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi con corsa, aggressività e determinazione perchè sappiamo il valore dell’avversario che andremo ad affrontare”. Sarà questa, per Simone Inzaghi, la chiave principale in vista del big match tra Atalanta e Inter del Gewiss Stadium in programma domani sera alle 20.45. Rispetto al match di San Siro dell’andata, vinto nettamente da Lautaro e compagni, sarà tutt’altra gara. “Quella era una delle prime partite stagionali, c’era ancora il mercato aperto, l’Atalanta era in emergenza, adesso sarà una partita completamente diversa da approcciare nel migliore dei modi perchè la posta il palio è alta”, insiste ai microfoni di Inter Tv il tecnico piacentino. “Bisognerà tenere una concentrazione altissima, cercare di essere sempre molto lucidi in campo perchè ci saranno tantissimi duelli e scelte da prendere nel corso dei 90 minuti e i miei giocatori dovranno essere molto lucidi”.

Di fronte due formazioni che finora hanno segnato 63 gol a testa. “Siamo squadre molto offensive con i migliori attacchi della Serie A, quindi bisognerà essere bravi e pronti a leggere ogni situazione – prosegue – che sia un’azione di gioco o un calcio piazzato bisognerà tenere molto alta la soglia di attenzione. Siamo due ottime squadre che cercano di sviluppare un calcio moderno, stanno tutte e due segnando tanti gol perchè ad entrambe piace tanto il gioco offensivo”. Ma, ribadisce ancora, “l’approccio e la gestione sono importantissimi nel calcio. L’abbiamo visto nell’ultima partita di campionato dove siamo andati sotto perchè non avevamo approcciato bene alla gara e poi siamo stati bravi a ribaltare una partita che non si era messa nel migliore dei modi”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).