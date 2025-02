Inzaghi “Alzare il livello per vincere partite importanti”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Gli scontri diretti valgono tanto, dovremo cercare di alzare il livello che non ci ha ancora permesso di portare a casa vittorie importanti. Abbiamo fatto buone gare, eccezion fatta per le sconfitte con Milan e Fiorentina dove abbiamo perso meritatamente. Nelle altre abbiamo fatto buone gare ma non siamo stati perfetti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del Derby d’Italia allo Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. “Abbiamo uno scudetto sul petto che difenderemo con tutte le nostre forze – ha aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa – Noi, Napoli e Atalanta abbiamo qualche punto di vantaggio ma anche le altre stanno vincendo consecutivamente delle partite: ci sarà lotta fino alla fine del campionato”. Con la Juve c’è un divario piuttosto netto: “La classifica ce l’abbiamo ben visibile tutti ma affrontiamo una squadra forte, che ha pagato diversi infortuni nel girone d’andata. Avrebbero meritato qualche pareggio in meno ma sarà una gara impegnativa da disputare nel migliore dei modi – ha osservato ancora Inzaghi – Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la nostra tifoseria e società. E’ una gara importante in un momento delicato del campionato. Dovremo fare un’ottima partita contro una squadra di qualità che si è rinforzata col mercato invernale. Ha un ottimo allenatore che stimo molto e viene da tre vittorie consecutive”. Per quanto riguarda le condizioni di Thuram, “sente ancora un pò di dolore – ha proseguito Inzaghi, che invece ritroverà sia Dimarco che Dumfries – In questi giorni non si è allenato con noi, ha lavorato a parte. Vedremo le sensazioni che avrà. Sappiamo l’importanza che ha, ma ora è più no che sì. Gli altri attaccanti stanno bene, Arnautovic si è allenato con la squadra, Correa ha recuperato, anche Taremi ha lavorato bene. Dopo la rifinitura sceglierò”. Inzaghi, infine, è tornato sulle polemiche arbitrali: “Gli errori ci sono e ci saranno sempre, anche di giocatori e allenatori. Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento dei media verso l’Inter, rispetto alle altre squadre, quando c’è un episodio a favore. Volevo difendere il lavoro mio, dei giocatori e della società, anche io alle volte per la troppa adrenalina sbaglio”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).