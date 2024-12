Intesa Sanpaolo punta sui giovani, Vassena “Sostenibilità e inclusività”

ROMA (ITALPRESS) – “I giovani sono da sempre uno dei focus di Intesa Sanpaolo. Sono sicuramente i più propensi al digitale, a testare le nuove soluzioni, ma sempre con l’accompagnamento e la necessità di un confronto con la nostra rete”. Lo ha detto Claudia Vassena, Executive Director sales & Marketing digital retail Intesa Sanpaolo in un’intervista a Today.it.

Un tema centrale degli ultimi anni è stato l’innalzamento dei tassi d’interesse sui mutui. Il nuovo corso dei mercati ha permesso però alla Banca Centrale Europea di alleggerire le percentuali, con un nuovo taglio dello 0,25%. “Su questa scia, Intesa Sanpaolo è al lavoro per venire incontro soprattutto ai suoi clienti – spiega Claudia Vassena-. Il nostro credito d’impatto, oltre ai finanziamenti al Terzo Settore, include strumenti come mutui accessibili per giovani e famiglie, prestiti a studenti senza garanzie e finanziamenti per imprese che dimostrano attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Inoltre siamo l’unica banca a offrire ai giovani scadenze fino a 40 anni per il mutuo prima casa, in certi casi finanziando il 100% del valore, anche a lavoratori precari”.

Sul green “noi facciamo uno sconto ancora una volta per ridurre un pò la rata”. In questo modo è previsto “uno sconto sul tasso” quindi una rata più bassa “per poter avere un finanziamento sostenibile nel tempo”.

Per i giovani studenti, oltre alla promozione IsyPrime Under35, prorogata fino all’aprile del 2026, Intesa Sanpaolo mette in campo PerMerito, il prestito d’onore senza garanzie che permette di sostenere le spese universitarie – comprese quelle dei materiali didattici – e che prevede il rimborso dopo un “periodo ponte” di 2 anni. Particolare attenzione è riservata anche a chi investe nell’efficientamento energetico con la formula Mutuo Green, studiata per le giovani coppie che scelgono di comprare un immobile da ristrutturare o che vogliono migliorare la classe energetica di una casa già acquistata.

Il 2024, spiega Vassena, “è un anno storico per i pagamenti digitali. Nel primo semestre abbiamo assistito a una crescita rapida e a doppia cifra (+58%) dei pagamenti con wallet e wearable a conferma del loro utilizzo quotidiano anche per le piccole spese”. Su questo fronte “Intesa Sanpaolo offre soluzioni improntate all’avanguardia e alla massima sicurezza, come l’anello di pagamento e il nuovo braccialetto “Taspster”: strumenti utili a semplificare la vita, se si considera anche l’aspetto della memorizzazione di info base avvicinando al braccialetto uno smartphone con NFC”.

Sinergia e sostenibilità si rispecchiano anche nella nuova sede di “Gioia 22” che, oltre agli uffici del gruppo, accoglie anche Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo. Il palazzo coniuga design e approccio green ed è il primo grattacielo a Milano NZEB – Nearly Zero Energy Building -, con certificazione Leed Platinum, il livello massimo per il rispetto dei parametri ambientali. “Gioia 22” ha inoltre ottenuto la Certificazione Well Gold per una progettazione attenta al benessere delle persone che vi lavorano.

