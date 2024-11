Intesa Sanpaolo e Mastercard con Tapster, arriva il Payment Bracelet

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, leader in Italia nel settore dei pagamenti digitali, conferma la propria capacità di innovazione annunciando insieme a Mastercard l’arrivo in Italia del nuovo Payment Bracelet. Si tratta di una soluzione indossabile, ancora una volta all’avanguardia, che consente ai clienti di ogni età, a partire dai più giovani, di effettuare pagamenti contactless in modo semplice, veloce e sicuro, e anche con stile, grazie a un semplice gesto del polso.

Il nuovo wearable può essere collegato a tutte le carte di Intesa Sanpaolo del circuito Mastercard. E’ realizzato, in partnership con Tapster, con materiali durevoli, ecofriendly e resistenti all’acqua; integra al suo interno un chip NFC e un’antenna, e per effettuare pagamenti non ha bisogno di alcuna connessione internet o di ricarica di batteria: basta appoggiare il polso per alcuni secondi su un terminale di pagamento dove è accettato il contactless, senza mostrare alcuna informazione personale.

La registrazione della carta di pagamento del titolare sul dispositivo è molto semplice e avviene direttamente in fase di acquisto sul sito gotapster.com: una volta scelto e ordinato il design preferito e inseriti i dettagli della carta di pagamento dell’utilizzatore, il Payment Bracelet viene spedito in stato non attivo e, appena ricevuto, può essere facilmente attivato dal cliente attraverso l’app Tapster e le credenziali bancarie utilizzate per accedere all’app Intesa Sanpaolo Mobile; in alternativa è possibile effettuare la registrazione in una fase successiva all’acquisto, partendo dall’app Tapster e seguendo pochi semplici passi. In caso di smarrimento del braccialetto, la funzionalità di pagamento può essere immediatamente sospesa direttamente dall’app Tapster, senza impatti quindi per i pagamenti con la carta fisica.

Grazie all’innovativa funzione “TAPSTER Share” integrata nel dispositivo, con il Payment Bracelet è inoltre possibile condividere velocemente dati e informazioni importanti in caso di necessità, come ad esempio contatti per emergenze, dati sanitari e indicazioni utili in caso di soccorso. Tramite l’app Tapster, il cliente può caricare e aggiornare le informazioni da condividere, scegliendo quelle che vuole rendere visibili: per visualizzarle, basta avvicinare uno smartphone dotato di lettore NFC al logo Tapster sul braccialetto.

I dati presentati dal recente Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano confermano anche per il 2024 la crescita rapida e a doppia cifra dei pagamenti con wallet e wearable (transato 19,9 miliardi di euro nel primo semestre, +58% rispetto al primo semestre 2023). Lo scontrino medio è in costante diminuzione, e inferiore anche a quello dei pagamenti elettronici con carta, a ulteriore conferma dell’abitudine ormai consolidata a utilizzare gli innovative payments nel quotidiano anche per le piccole spese.

“Guardiamo ai nuovi comportamenti dei clienti e alla loro richiesta di soluzioni semplici e veloci per innovare e ampliare le nostre soluzioni di pagamento digitale sui canali fisici e online, sia tradizionali sia legate agli innovative payments, ma sempre all’avanguardia e nella massima sicurezza – commenta Claudia Vassena, Executive Director Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo – All’anello di pagamento, diventato in poco tempo un oggetto trendy e utilizzato abitualmente da migliaia di clienti per i propri acquisti, aggiungiamo ora il nuovo braccialetto. è un dispositivo contactless dal design essenziale e in colori vivaci, versatile e a portata di mano, che consente di lasciare a casa portafoglio, borsa e telefono. Il nostro obiettivo è rendere il pagamento digitale sempre più diffuso, accessibile e inclusivo”.

“La rinnovata partnership con Intesa Sanpaolo e Tapster conferma la volontà di Mastercard di continuare ad innovare l’ambito dei pagamenti digitali e semplificare le esperienze d’acquisto dei consumatori finali, puntando a rendere le transazioni sempre più sicure, veloci e fluide – ha dichiarato Luca Corti, Country Manager di Mastercard Italia -. Il nuovo Payment Bracelet va, quindi, ad arricchire la già vasta gamma di weareable presenti sul mercato, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle più giovani generazioni verso esperienze di acquisto consapevoli e semplificate”.

“Con il nuovo Payment Bracelet abbiamo voluto creare una soluzione che non fosse solo sicura e affidabile, ma anche semplice, elegante e indossabile ogni giorno – evidenzia

Ludvig Scheja, Co-founder di TAPSTER AB -. Il lancio di questo braccialetto è un motivo di soddisfazione per TAPSTER. Sono profondamente grato per la nostra collaborazione con Intesa Sanpaolo. E’ davvero impressionante vedere come stanno lavorando in prima linea nell’innovazione e nell’adattamento alle esigenze dei clienti, stabilendo nuovi standard nel settore bancario. Insieme, stiamo rendendo le soluzioni di pagamento sicure e convenienti e sempre più accessibili a tutti”.

