In prima serata su Tivusat Wagner, Handel e i grandi maestri del jazz

ROMA (ITALPRESS) – Lunedì 21 aprile su Mezzo, il canale visibile sulla piattaforma satellitare gratuita di Tivusat al numero 49, il documentario “Wagner e gli ebrei”, dove si racconta la contraddizione del musicista tedesco, notoriamente antisemita, eppure circondato da molti giovani collaboratori ebrei che furono fondamentali per il suo lavoro e la sua carriera. A seguire la musica sacra barocca con il Messiah di Handel. Il giorno seguente il focus è sul coreografo Mats Ek, seguito e filmato durante le prove di Giulietta e Romeo, opera messa in scena a Stoccolma nel 2013.

Per chi ama la chitarra, giovedì 24 sono in programma le esibizioni del giovane solista Josè del Tomate impegnato al Festival di Granada del 2022 e dell’olandese Stochelo Rosenberg, virtuoso di jazz manouche, lo stile gitano portato al successo da Django Reinhardt, al festival Jazz Pulsations di Nancy.

A Pierre Boulez Mezzo dedica un’ampia retrospettiva e sabato 26 la Symphonia No.8 di Brucner con il direttore d’orchestra francese a dirigere la Wiener Philharmoniker. La chiusura del mese e l’apertura di Maggio è affidata al jazz.

Il 30 appuntamento con il Ron Carter Quartet al Monte Carlo Jazz Festival del 2023. In questo caso ad accompagnare il contrabbassista c’è Marcus Miller al basso elettrico. Il primo maggio spazio a John McLaughlin, chitarrista inglese, in una registrazione di tre anni fa al “A to Jazz Festival” di Sofia in Bulgaria.

Per vedere Mezzo su Tivusat servono un decoder o una Cam Tivusat abilitati, la smartcard e una parabola.

Questa la programmazione nel dettaglio: Wagner e gli ebrei -Lunedì 21 Aprile – ore 20.30; Documentary Handel: Messiah – Coventry Cathedral – Lunedì 21 Aprile – ore 21.23; The Choreographer Mats Ek – Martedi 22 Aprile – ore 21.23; Documentary Josè del Tomate – Festival de Granada – Giovedì 24 Aprile – ore 20.30; Stochelo Rosenberg – Gyspy Today – Nancy Jazz Pulsations – Giovedì 24 Aprile – ore 21:20; Pierre Boulez, Wiener Philharmoniker: Bruckner, Symphony no. 8 – Sabato 26 Aprile – ore 22:55; Ron Carter Quartet feat. Marcus Miller – Monte-Carlo Jazz Festival – Mercoledì 30 Aprile – ore 22:29; John McLaughlin, The 4th Dimension – A to Jazz – Giovedì 1 Maggio – ore 20:30.

