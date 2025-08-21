TOP NEWS

In Italia 351 casi di West Nile, 22 i decessi

Di

Ago 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Salgono a 351 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo, con 22 decessi.
Lo afferma il sesto bollettino della sorveglianza pubblicato sall’Istituto Superiore di Sanità. I casi erano 275 nel precedente bollettino. Tra i casi confermati 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (6 Piemonte, 8 Lombardia, 10 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 8 Emilia-Romagna, 59 Lazio, 54 Campania, 2 Basilicata, 5 Calabria, 5 Sardegna), 27 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 162 casi di febbre, 2 casi asintomatici e 2casi sintomatici. Sono stati notificati 22 decessi (1 Piemonte, 1 Lombardia, 10 Lazio, 9 Campania, 1 Calabria). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive fin ora segnalate e confermate, è pari al 13,9% (nel 2018 20%, nel 2024 14%). Salgono a 53 le Province (vs 52) con dimostrata circolazione del virus appartenenti a 14 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto allo scorso bollettino non è stata confermata la positività in Liguria.
“Continua l’espansione del virus nelle aree endemiche del nord Italia – spiegano gli esperti del dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – ma al momento il numero dei casi riflette l’andamento epidemiologico degli ultimi anni. La proporzione dei casi neuroinvasivi sul totale è in linea con quella delle stagioni precedenti”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Il K4 in finale ai Mondiali di canoa, attesa per le prime medaglie

Ago 21, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Trump “Impossibile vincere senza contrattaccare”

Ago 21, 2025
TOP NEWS

Meloni “L’occupazione di Gaza aggraverà la situazione”

Ago 21, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

La Vuelta 2025 al via da Torino, presentate le squadre

Ago 21, 2025
TOP NEWS

Il K4 in finale ai Mondiali di canoa, attesa per le prime medaglie

Ago 21, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Trump “Impossibile vincere senza contrattaccare”

Ago 21, 2025
TOP NEWS

Meloni “L’occupazione di Gaza aggraverà la situazione”

Ago 21, 2025