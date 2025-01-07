TOP NEWS

In Catalunya Alex Marquez batte il fratello Marc, Bastianini 3°

Di

Set 7, 2025

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio di Catalunya, sul circuito di Barcellona, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo precede il fratello Marc (Ducati) e ottiene la sua seconda vittoria stagionale (nonchè seconda nella classe regina) dopo quella di Jerez. A completare il podio è Enea Bastianini (Ktm), autore di un’ottima rimonta dal nono posto. Costretto a inseguire anche Francesco Bagnaia (Ducati), che arriva 7° dopo essere partito dalla ventunesima casella. Alle sue spalle Luca Marini (Honda), mentre Franco Morbidelli (Ducati VR46), Lorenzo Savadori (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (Aprilia). In classifica il leader Marc Marquez raggiunge quota 487 punti contro i 305 del fratello.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Nordio “Referendum sulla giustizia sia tecnico, non pro o contro governo”

Set 7, 2025
TOP NEWS

Papa Leone XIV “I santi Frassati e Acutis ci invitano a non sciupare la vita”

Set 7, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

Set 7, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

In Catalunya Alex Marquez batte il fratello Marc, Bastianini 3°

Set 7, 2025
IN EVIDENZA

Motori Magazine – 7/9/2025

Set 7, 2025
IN EVIDENZA

Nordio “Il dissenso della magistratura non diventi conflitto politico”

Set 7, 2025
IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 7/9/2025

Set 7, 2025