Il Toro supera l’Atalanta con le reti di Ilic e Adams

TORINO (ITALPRESS) – Prima vittoria per il Torino di Paolo Vanoli. I granata, dopo il clima pesante a causa della contestazione pre gara contro il presidente Urbano Cairo per quanto successo durante il calciomercato (con le cessioni di Buongiorno e Bellanova), hanno vinto per 2-1 in casa contro l’Atalanta grazie alle reti di Adams e Ilic e a Milinkovic-Savic, che nel finale ha parato un rigore calciato da Pasalic. “Inutile”, invece, il terzo gol in maglia orobica di Retegui.

La sfida dell’Olimpico si è accesa immediatamente quando Lazaro, dopo aver sfondato per vie centrali, non è riuscito a superare Carnesecchi. Lo spavento iniziale ha dato una scossa ai nerazzurri che hanno risposto con Ederson, ipnotizzato dall’uscita in presa bassa di Milinkovic-Savic. Nel giro di una manciata di minuti si è acceso Mateo Retegui, dopo un’occasione deviata sul fondo dai difensori granata l’italo-argentino ha sbloccato il match (al 26′) grazie al colpo di testa in area in seguito al cross pennellato da Zappacosta. I padroni di casa hanno però trovato il pareggio al 31′ con Ilic: palla perfetta di Adams, il serbo con un tocco sotto è riuscito a superare l’estremo difensore dei bergamaschi.

La squadra di Gasperini ha risposto con una doppia occasione ma è stato l’ex di turno Duvan Zapata a sfiorare la rete del vantaggio: su un’uscita sbagliata dello stesso Carnesecchi il colombiano ha colpito di testa, ma Hien ha respinto sulla linea. Nella ripresa l’Atalanta è partita col piede premuto sull’acceleratore ma a trovare il gol è stato il Torino: al 4′ Zapata ha calciato in porta dopo aver sorpreso la retroguardia ospite, sulla respinta Adams è riuscito ad anticipare tutti. Gli orobici hanno risposto con la traversa di Retegui in mischia e il palo di De Ketelaere; poi i granata hanno gestito gli affondi, limitando le incursioni centrali. Tante le occasioni nel finale: l’Atalanta in pieno recupero ha sbagliato un calcio di rigore con Pasalic, decisiva la parata di Milinkovic-Savic. Nel prossimo turno gli orobici sfideranno l’Inter a San Siro; mentre i granata giocheranno in trasferta contro il Venezia.

