TOP NEWS

Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen

Di

Ott 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il premio Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato al belga Francis Halzen “per i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica”. Ad annunciarlo è stata l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Nato a Tienen nel 1944, Halzen è professore all’università del Wisconsin a Madison, negli Stati Uniti.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Dall’IA alla robotica, torna la serie di podcast “Fly Me to the Moon” di Mundys

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Trasformare la crisi climatica in capacità di agire, al via il Salone della CSR

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027

Ott 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il premio Nobel per la fisica a Francis Halzen

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Dall’IA alla robotica, torna la serie di podcast “Fly Me to the Moon” di Mundys

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Trasformare la crisi climatica in capacità di agire, al via il Salone della CSR

Ott 6, 2026
TOP NEWS

Jannik Sinner costretto a fermarsi, tornerà in campo nel 2027

Ott 6, 2026