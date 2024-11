Il Ludogorets ferma la Lazio sullo 0-0 in Europa League

ROMA (ITALPRESS) – Si interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive per la Lazio in Europa League, fermata sul pareggio per 0-0 dal Ludogorets in una partita molto bloccata e in cui i biancocelesti reclamano anche per un rigore non concesso nel secondo tempo. Baroni ripropone, come di consueto in Coppa, Mandas tra i pali, con Guendouzi e Vecino a comporre la diga di centrocampo davanti a Marusic, Gigot, Patric e Pellegrini; in attacco, invece, turnover per Zaccagni con Dia nella linea dei trequartisti a supporto di Noslin. Il canovaccio della partita è chiaro fin dalle primissime battute: la Lazio cerca di imporre il proprio gioco, mentre gli ospiti si chiudono bene davanti alla porta difesa da Bonmann e provano a colpire in ripartenza. La manovra biancoceleste, però, appare spesso lenta e prevedibile, e la formazione bulgara non ha particolari difficoltà a chiudere gli spazi. Salvo qualche scambio pericoloso interrotto prima di arrivare alla conclusione, l’occasione più importante capita sui piedi di Dia, che trova la risposta del portiere avversario. Baroni inserisce Lazzari e Isaksen a inizio ripresa, ma la Lazio fatica a carburare, accendendosi poi con l’ingresso anche di Rovella. Il Ludogorets resiste al momento di grande pressione portato dalla squadra di casa, fino all’episodio chiave al 72′: Marcus controlla male il pallone e rovina su Isaksen, che lo aveva anticipato. L’arbitro, il croato Strukan lascia correre e anzi ammonisce Rovella (fallo tattico) e Patric (proteste). Il fallo appare molto evidente, con Isaksen che arriva sul pallone in anticipo subendo poi il contrasto irregolare, ma il direttore di gara, richiamato all’on-field review, decide di non assegnare il penalty. Al di là dell’episodio, la Lazio continua a faticare a impensierire gli avversari, che con il passare dei minuti vedono sempre più vicino l’obiettivo. All’86’ gran botta di Guendouzi, fermato dalla traversa, mentre Castellanos, nel recupero, trova un altro tentativo pericoloso: ma la palla non entra e la partita termina senza gol. Lazio comunque sempre in vetta alla classifica con 13 punti in 5 gare.

