TOP NEWS

Il Gruppo Di Martino punta sul benessere aziendale “Persone al centro”

Di

Ott 10, 2025

CATANIA (ITALPRESS) – Il Gruppo Di Martino rinnova il proprio impegno verso una cultura aziendale che mette le persone al centro, con iniziative concrete e un approccio che unisce benessere, responsabilità e umanità. “Crediamo che la vera forza di un’azienda siano le persone. Per questo abbiamo scelto di prenderci cura prima di tutto di loro”, afferma Cristiano Di Stefano, Team Manager del Gruppo e tra i primi Chief Happiness Officer (CHO) in Italia.
Con l’aiuto di un team dedicato e di professionisti del benessere aziendale, il Gruppo ha introdotto un insieme di attività che trasformano il concetto di risorse umane in relazioni umane: la figura del Manager della Felicità, dedicata al clima positivo e all’ascolto; un programma di coaching personalizzato per la crescita professionale e personale dei collaboratori; il servizio psicologico aziendale, per sostenere il benessere emotivo e la qualità della vita lavorativa; il Family Day, giornata in cui le famiglie dei dipendenti visitano i luoghi di lavoro dei propri cari; i progetti di volontariato d’impresa, che coinvolgono i dipendenti in attività sociali durante l’orario di lavoro; dal Banco Alimentare all’assistenza negli ospedali e alla pulizia delle spiagge; le esperienze di team building in montagna, per rafforzare il senso di squadra e appartenenza.
“La famiglia Di Martino ha sempre creduto che un’azienda sia, prima di tutto, una comunità – sottolinea Di Stefano – Crescere insieme, condividere valori e responsabilità, significa costruire un futuro in cui il lavoro non è solo produttività, ma anche felicità, equilibrio e orgoglio di far parte di qualcosa di grande”.

– foto ufficio stampa Gruppo Di Martino –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Gattuso “In Estonia ci giochiamo tanto, fiero di questa Italia”

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Israele approva l’accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Previsto vertice in Egitto di Trump con leader arabi e UE

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Ue, Giorgetti “Flessibilità e strategia per centrare obiettivi”

Ott 10, 2025

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 11 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Gattuso “In Estonia ci giochiamo tanto, fiero di questa Italia”

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Israele approva l’accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Previsto vertice in Egitto di Trump con leader arabi e UE

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Il Gruppo Di Martino punta sul benessere aziendale “Persone al centro”

Ott 10, 2025