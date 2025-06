Igea Digital Bank e Kerr per lo sviluppo del fotovoltaico in Calabria

ROMA (ITALPRESS) – La Calabria consolida il suo ruolo strategico

nella transizione energetica nazionale grazie a un importante

progetto fotovoltaico in provincia di Cosenza. Albam, società

interamente controllata da Kerr, realizzerà due impianti

fotovoltaici a Tarsia grazie al sostegno finanziario di Igea

Digital Bank, controllata di Banca del Fucino. L’operazione, del

valore complessivo di circa 3 milioni, è stata strutturata da IDB

attraverso un innovativo modello di finanziamento in stile project finance, che consolida la sostenibilità e l’affidabilità economica del progetto. Gli impianti rientrano nel contingente di potenza del bando FER 2024, che assicurerà ad Albam un incentivo

ventennale per la vendita dell’energia prodotta a tariffa fissa,

garantendo così stabilità finanziaria e redditività

dell’investimento.

Per Giulio Gallazzi, presidente di Igea Digital Bank, “siamo orgogliosi di sostenere iniziative che coniugano sviluppo territoriale, innovazione e sostenibilità. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di finanza al servizio dell’economia reale e dell’ambiente. Insieme a Kerr, contribuiamo a trasformare il Mezzogiorno in un motore strategico della transizione energetica italiana, confermando il nostro impegno a supporto di una crescita equa e responsabile”.

Carlo Nori, Ceo di Kerr, ha sottolineato come “il supporto di Igea Digital Bank e del Gruppo Banca del Fucino è una conferma tangibile della qualità e della sostenibilità dei nostri progetti. Questi impianti non solo rafforzano il nostro impegno nella crescita green, ma contribuiscono concretamente allo sviluppo energetico della Calabria”.

I due impianti fotovoltaici, attualmente in fase di costruzione,

sorgeranno su aree industriali. La tecnologia scelta, basata su

tracker monoassiali, permetterà di ottimizzare la captazione della luce solare durante l’intero arco della giornata, massimizzando così l’efficienza energetica. Con un completamento previsto per fine 2025 e una potenza complessiva di 3,943 MW, questi impianti rappresentano un tassello fondamentale nel percorso della Calabria verso l’autosufficienza energetica.

