Hummels pareggia al 91°, Tottenham-Roma 2-2

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La miglior Roma della stagione pareggia 2-2 sul campo del Tottenham e sale a 6 punti in classifica in Europa League. Prima di affrontare i giallorossi, gli Spurs avevano vinto le ultime sette partite casalinghe del torneo senza subire reti. Due gol la squadra di Ranieri li fa, con Ndicka al 20′ e Hummels all’ultimo respiro, e rappresentano un’iniezione di autostima contro un avversario reduce dal 4-0 inflitto al City. La formazione di Postecoglou ha il morale alle stelle e parte a razzo: Hummels commette fallo su Sarr in area, l’arbitro Nyberg va al Var e concede il rigore: dagli undici metri Son non sbaglia. La Roma però è aggressiva e pareggia al 20′ con un colpo di testa di Ndicka sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tre minuti dopo i giallorossi trovano anche la rete del 2-1 con un tiro al volo di El Shaarawy, ma il Var ravvisa un fuorigioco dell’italoegiziano. Superato lo spavento, il Tottenham torna a schiacciare la Roma, anche se è Forster (tra i pali al posto dell’infortunato Vicario) a tenere a galla gli Spurs con una grande parata su un tiro di Dybala al 27′. Anche Svilar non è da meno: il portiere giallorosso nega il gol a Solanke al 27′ dopo un salvataggio sulla linea di Angelino, poi chiude la porta anche su una conclusione di Sarr.

Alla fine però deve arrendersi al 33′ sul piattone mancino di Johnson che anticipa Angelino e sfrutta al meglio il cross basso di Kulusevski. Nel finale del primo tempo l’ex Juventus colpisce anche un palo, mentre Son con un destro ravvicinato trova la respinta di Svilar.

All’intervallo Ranieri toglie Dybala e inserisce Soulè. Alla Roma vengono annullati altri due gol per fuorigioco (uno a Kone, netto, l’altro millimetrico a Dovbyk), mentre al 59′ è la traversa a negare la rete ad Angelino. Ed è sempre la traversa a fermare la punizione di Porro al 62′ e a negare la rete a Solanke con un colpo di testa all’81’. La Roma fa festa nel recupero grazie a Hummels che spinge la palla in rete sul tiro cross di Angelino. Ora tre gare per risollevare la stagione europea: Braga (12 dicembre), AZ (23 gennaio) ed Eintracht (30 gennaio).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).