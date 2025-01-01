TOP NEWS

Global Sumud Flotilla rientrata nel porto di Barcellona per il maltempo

Di

Set 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Barcellona, con 200 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, è rientrata all’alba nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto in Spagna. “Partenza ritardata per garantire la sicura navigazione della spedizione”, spiega l’organizzazione in una nota.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Turismo, approvato codice di condotta Ue per le recensioni online

Set 1, 2025
TOP NEWS

Gattuso “Sono carico, questa Italia non è messa male”

Set 1, 2025
TOP NEWS

Sospette interferenze russe sul gps dell’aereo di von der Leyen

Set 1, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Turismo, approvato codice di condotta Ue per le recensioni online

Set 1, 2025
TOP NEWS

Gattuso “Sono carico, questa Italia non è messa male”

Set 1, 2025
TOP NEWS

Sospette interferenze russe sul gps dell’aereo di von der Leyen

Set 1, 2025
TOP NEWS

Università, dal ministero più risorse a tutti gli atenei italiani

Set 1, 2025