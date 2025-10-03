TOP NEWS

Giovane tennista Vasamì testimonial Intesa Sanpaolo con Sinner e Paolini

Di

Ott 3, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo accoglie nella propria squadra di testimonial una nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente Jacopo Vasamì che entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Jacopo Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n. 4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025). Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri. Il 2025 è un anno di svolta per l’atleta con ottimi risultati internazionali sia a livello juniores, con la vittoria del Torneo Bonfiglio di Milano, sia a livello professionistico con la semifinale raggiunto al torneo challenger di Milano e l’ingresso nelle classifiche ATP. Con la firma di questa partnership Intesa Sanpaolo conferma la sua attenzione per i giovani talenti sportivi, con particolare attenzione al tennis, nel solco del suo ruolo di Host Partner alle Nitto ATP Finals di Torino, delle partnership con i due migliori italiani al mondo Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, e Jasmine Paolini, numero 8. Intesa Sanpaolo sostiene inoltre iniziative tennistiche internazionali come il Piemonte Open e il Trofeo della Mole.
“Dedizione al lavoro, serietà, simpatia e talento sono i valori che Intesa Sanpaolo ha trovato in Jacopo Vasamì, un giovanissimo atleta che è già un esempio e un orgoglio tutto italiano – si legge in una nota -. La partnership ricalca quella firmata con Jannik Sinner nel 2021, quando anche lui era una giovane promessa che si affacciava con grinta e determinazione al circuito tennistico internazionale con gli straordinari risultati noti”.
– foto Intesa Sanpaolo-Lorenzo Galli –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Piastri guida il venerdì di Singapore, Leclerc evita penalità

Ott 3, 2025
TOP NEWS

Ferlenghi “Visita Mattarella in Kazakistan conferma supporto a imprese”

Ott 3, 2025
TOP NEWS

Tabacco, Fit “Anche da OMS rischio duro colpo per il settore”

Ott 3, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Schifani “Abbiamo una coalizione forte che dà risultati”

Ott 3, 2025
TOP NEWS

Giovane tennista Vasamì testimonial Intesa Sanpaolo con Sinner e Paolini

Ott 3, 2025
TOP NEWS

Piastri guida il venerdì di Singapore, Leclerc evita penalità

Ott 3, 2025
TOP NEWS

Ferlenghi “Visita Mattarella in Kazakistan conferma supporto a imprese”

Ott 3, 2025