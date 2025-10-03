Giovane tennista Vasamì testimonial Intesa Sanpaolo con Sinner e Paolini

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo accoglie nella propria squadra di testimonial una nuova promessa del tennis italiano: il giovane e promettente Jacopo Vasamì che entra a far parte dei talenti sostenuti dal Gruppo guidato da Carlo Messina, al fianco di campioni come Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Jacopo Vasamì, classe 2007, abruzzese di Avezzano (L’Aquila), è attualmente n. 4 al mondo nella categoria Juniores (aggiornata a settembre 2025). Si è formato alla Rafa Nadal Academy di Marbella dove si è trasferito all’età di 12 anni e mezzo. Oggi vive e si allena a Roma con Fabrizio Zeppieri. Il 2025 è un anno di svolta per l’atleta con ottimi risultati internazionali sia a livello juniores, con la vittoria del Torneo Bonfiglio di Milano, sia a livello professionistico con la semifinale raggiunto al torneo challenger di Milano e l’ingresso nelle classifiche ATP. Con la firma di questa partnership Intesa Sanpaolo conferma la sua attenzione per i giovani talenti sportivi, con particolare attenzione al tennis, nel solco del suo ruolo di Host Partner alle Nitto ATP Finals di Torino, delle partnership con i due migliori italiani al mondo Jannik Sinner, numero 2 del ranking ATP, e Jasmine Paolini, numero 8. Intesa Sanpaolo sostiene inoltre iniziative tennistiche internazionali come il Piemonte Open e il Trofeo della Mole.

“Dedizione al lavoro, serietà, simpatia e talento sono i valori che Intesa Sanpaolo ha trovato in Jacopo Vasamì, un giovanissimo atleta che è già un esempio e un orgoglio tutto italiano – si legge in una nota -. La partnership ricalca quella firmata con Jannik Sinner nel 2021, quando anche lui era una giovane promessa che si affacciava con grinta e determinazione al circuito tennistico internazionale con gli straordinari risultati noti”.

