Gaza, Macron “Il piano di Israele è un disastro senza precedenti”

Ago 11, 2025

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha condannato i piani di Israele di intensificare le operazioni militari nella Striscia di Gaza, definendoli un disastro annunciato, e propone una coalizione internazionale sotto mandato delle Nazioni Unite per stabilizzare Gaza.

“L’annuncio del governo israeliano di un’espansione delle operazioni a Gaza City e nei campi di Mawasi e di una rioccupazione preannuncia un disastro di una gravità senza precedenti e una corsa a perdifiato verso una guerra permanente”, ha detto Macron, in un messaggio inviato ai giornalisti. Il presidente francese ha aggiunto: “Gli ostaggi israeliani e la popolazione di Gaza continueranno a essere le principali vittime di questa strategia”. “Questa guerra deve finire ora con un cessate il fuoco permanente”, ha concluso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

