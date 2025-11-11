TOP NEWS

Gastech, nuove strategie globali per transizione energetica inclusiva

Set 11, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il terzo giorno di Gastech 2025, manifestazione fieristica dedicata al gas naturale, al GNL, all’idrogeno, alle tecnologie climatiche e all’intelligenza artificiale nel settore energetico, ha promosso colloqui ai massimi livelli sull’evoluzione dell’industria energetica, con relatori di spicco che hanno definito strategie per affermare le risorse a basse emissioni di carbonio, integrare nuove tecnologie e formare la prossima generazione di leader nel settore energetico.
“Gastech è più di un evento, è una comunità globale unita nella promozione di un’energia sicura, accessibile e a prezzi contenuti – afferma Christopher Hudson, Presidente di dmg events che organizza Gastech – Al suo centro c’è una missione chiara: promuovere il gas naturale e il GNL come risorse affidabili e a basse emissioni di carbonio per soddisfare la crescente domanda globale. Oltre 750 milioni di persone non hanno ancora accesso all’elettricità e 2,1 miliardi non dispongono di sistemi di cottura puliti. Non è una statistica è una condizione di vita. Le opportunità e le sfide che ci attendono non sono quindi limitate a un solo paese o a una sola regione. Sono di natura globale e richiedono soluzioni globali. Qui a Gastech stiamo trasformando l’ambizione in azione e l’azione in impatto”.
Particolare enfasi è stata posta sulla promozione della resilienza nell’economia energetica.
Rashid Al Mazrouei, SVP of Marketing di ADNOC Gas, ha dichiarato: “Un aspetto che emerge è l’importanza delle relazioni, in particolare quella tra il fornitore e l’acquirente. Il GNL è un settore ad alta intensità di capitale e, affinchè possa prosperare e gli acquirenti ottengano sicurezza, è molto importante assumersi l’impegno di instaurare relazioni a lungo termine”.
L’idrogeno è emerso come tema centrale di discussione durante il terzo giorno, quando la conferenza dedicata a questo tema da Gastech ha esaminato il crescente contributo di questa risorsa ai sistemi energetici globali flessibili e sostenibili. Michele Azalbert, Chief Hydrogen Officer di Gentari, ha dichiarato: “L’approvvigionamento di idrogeno c’è, la domanda quindi è cosa dobbiamo fare per realizzare la nostra ambizione e incrociare l’offerta e gli acquirenti. La prima sfida che dobbiamo affrontare è quella fisica: potenziare le infrastrutture su tutta la linea. La seconda è il prezzo e come soddisfare le aspettative dei consumatori. Dobbiamo essere più pragmatici per cogliere queste sfide”.
Ainojie “Alex” Irune, MD, Oando Energy Resources, ha sottolineato: “Guardando avanti non vediamo un calo del consumo energetico, soprattutto perchè il futuro dell’umanità risiede nell’automazione e nella tecnologia. In questo scenario, l’Africa e altre regioni in via di sviluppo si trovano in una posizione di notevole svantaggio. La comunità mondiale deve fornire sostegno alle aree che ne necessitano per essere competitive a livello globale in questo settore e in questa economia in continua evoluzione”.
Il terzo giorno dei lavori ha confermato il ruolo di Gastech quale punto d’incontro tra i leader del settore energetico, i decisori politici e gli innovatori per accelerare le strategie pragmatiche come risposta dell’industria alla crescente domanda energetica globale.
-foto ufficio stampa Gastech (Cristopher Hudson – Presidente di dmg events che organizza Gastech)-
