Gasperini “Buon percorso in 3 mesi, l’Europa uno stimolo in più”

Set 23, 2025

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La tradizione europea recente non è un peso, ma è uno stimolo per fare qualcosa di meglio, perchè in Europa per le squadre italiane non è mai facile raggiungere obiettivi. Ogni anno ci proviamo e ci proveremo anche quest’anno”. Lo ha detto a Sky il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro il Nizza, valido per la prima giornata di Europa League.

“Domani gioca Dovbyk? Potrebbe essere, ma devo ancora decidere. In questi tre mesi abbiamo fatto un buon percorso, sia nel precampionato sia nel campionato. La squadra ha una sua identità, ci sono caratteristiche che vanno rispettate ma globalmente abbiamo fatto un buon percorso”. Gasperini si sofferma anche su Pellegrini, reduce dal gol nel derby dopo un lungo stop e una cessione estiva sfiorata: “E’ sempre stato considerato un giocatore di grandi qualità tecniche, ha anche margini per diventare un calciatore di alto livello, è nelle sue potenzialità, se riesce a recuperare quella parte di calcio che ha considerato poco. Tutto parte dalla testa, è sano e deve credere di partecipare alla fase difensiva”.

Poi un commento sul successo contro la Lazio: “La stracittadina è una partita a parte, fuori dal contesto del campionato. Vincere un derby è importante per la soddisfazione che ho visto nei tifosi, nella società e in me stesso. Ma è solo il primo passo per acquisire credibilità e prendere fiducia”.

