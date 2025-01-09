TOP NEWS

Francia, Macron nomina Lecornu primo ministro

Set 9, 2025

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Emanule Macron, ha nominato primo ministro Sèbastien Lecornu, già ministro delle Forze armate. Gli ha dato mandato di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento al fine di adottare un bilancio per la Nazione e costruire gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi. Dopo queste discussioni, spetterà al nuovo primo ministro proporre un Governo al presidente della Repubblica. L’azione del primo ministro – si legge in una nota dell’Eliseo, “sarà guidata dalla difesa della nostra indipendenza e del nostro potere, dal servizio al popolo francese e dalla stabilità politica e istituzionale per l’unità del Paese. Il presidente della Repubblica è convinto che su queste basi sia possibile un accordo tra le forze politiche, nel rispetto delle convinzioni di ciascuna”.
