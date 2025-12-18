Forum sull’export in Fiera del Levante a Bari, Frulli “Un orgoglio, siamo pronti”

BARI (ITALPRESS) – “L’annuncio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sull’organizzazione nell’ambito della prossima Campionaria della Fiera del Levante di un Forum internazionale sull’export ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi, e ci trova già pronti ad ospitarlo. Il Governo con questa iniziativa interpreta alla perfezione il ruolo strategico della Fiera del Levante nello sviluppo delle relazioni commerciali internazionali, e lo valorizza”. Lo ha detto il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, in merito all’annuncio di ieri del Ministro Tajani.

“E’ un segnale che ci incoraggia a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso – continua Frulli – e che ha già portato a significativi risultati. La Fiera del Levante è il luogo in cui culture e commerci si confrontano storicamente dando vita ad un mercato reale che mette Bari e il Mezzogiorno d’Italia al centro di relazioni internazionali solide e durature. La nostra Fiera ha dimostrato di essere in grado di assolvere a questo compito, dando anche prova di capacità organizzative, ad esempio quando ha ospitato il centro media del G7, e ricevendo, per questo, anche un riconoscimento specifico a Washington. Oggi la Fiera del Levante è sede di molti congressi nazionali e nel 2026 ospiterà anche la grande manifestazione nazionale per la celebrazione degli 80 anni dell’Unicef. La scelta di Bari annunciata dal ministro Tajani per il Forum sull’esportazione sarà l’ulteriore occasione per dimostrare la nostra propensione a guardare al mondo e ai suoi commerci con professionalità ed efficienza gestionale”.

“E per questo – conclude il presidente di Nuova Fiera del Levante – ringraziamo il Governo e ci mettiamo a disposizione per ospitare l’incontro”.

