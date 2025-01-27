TOP NEWS

Flotilla, Schlein “Ringraziamo Mattarella, attivisti vanno protetti”

Di

Set 27, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Condividiamo le parole, l’appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l’alto valore umanitario di questa missione. Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità a una mediazione che assicurasse l’obiettivo di portate gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla”. Lo ha detto la segreteria del Pd, Elly Schlein, a margine dell’iniziativa per i 40 anni di Arcigay, a Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza.
“Noi non siamo gli organizzatori. C’è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 Paesi, possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino – ha aggiunto Schlein -. E ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu e che questi attivisti vanno protetti”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Conte “Storia, tradizione, palmares, Milan-Napoli è big match”

Set 27, 2025
TOP NEWS

L’Italvolley travolge la Polonia e vola in finale ai Mondiali

Set 27, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Flotilla, Schlein “Ringraziamo Mattarella, attivisti vanno protetti”

Set 27, 2025
TOP NEWS

Conte “Storia, tradizione, palmares, Milan-Napoli è big match”

Set 27, 2025
TOP NEWS

L’Italvolley travolge la Polonia e vola in finale ai Mondiali

Set 27, 2025
Sport

Tennis: a Pechino Sinner batte Atmane 6-0 al terzo e va ai quarti

Set 27, 2025