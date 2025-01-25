TOP NEWS

Flotilla, Schlein “Attivisti fanno quello che dovrebbero fare Governi”

Set 25, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “La Global Sumud Flotilla sta facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei, una grande missione umanitaria, partita dal basso pacifica, stanno facendo loro quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e non accettare di veder marcire centinaia di camion di aiuti”.
Lo ha detto la deputata e segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo sull’informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla. “Una voce che non può essere ignorata, chiarisce che quello che stiamo vedendo non solo è inaccettabile – ha aggiunto Schlein -, ma segna un baratro nella storia dell’umanità”.
“Il governo convochi l’ambasciatore israeliano per dirgli che attaccare cittadini italiani in acque internazionali è un attacco deliberato al nostro paese – ha proseguito Schlein -. Serve una missione navale europea di scorta alla Flotilla. Sono settimane che chiediamo alla presidente Meloni di venire a riferire in Parlamento, ma lei si nega, preferisce fare la vittima in televisione, e basta con la criminalizzazione delle piazze, e basta con la criminalizzazione del dissenso”. La segretaria del Pd ha ribadito: “Chiediamo il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina, altro che prematuro. Gaza è e rimarrà dei palestinesi”.

