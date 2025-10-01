TOP NEWS

Flotilla, Crosetto “L’importante è che tutto avvenga senza violenza”

Di

Ott 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Non lo chiamerei attacco ma blocco. Mi auguro che tutto avvenga con calma e razionalità senza che ci sia alcun problema. Le barche sono circondate e dovrebbero essere portate nel porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà per verificare come far rientrare i propri connazionali. L’importante è che tutto tutto quello che accadrà nelle prossime ore avvenga senza violenza, senza alcun rischio. Sono preparate sia le persone a bordo che le autorità israeliane. Sono giorni che seguiamo la vicenda, sia come Difesa, che come Farnesina”. Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, in collegamento telefonico con il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, in merito alla Global Sumud Flotilla.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Flotilla, Tajani “Italiani saranno condotti ad Ashdod e poi espulsi”

Ott 1, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Flotilla, Tajani “Italiani saranno condotti ad Ashdod e poi espulsi”

Ott 1, 2025
TOP NEWS

Flotilla, Crosetto “L’importante è che tutto avvenga senza violenza”

Ott 1, 2025
IN EVIDENZA

Flotilla, Pro-Pal occupano Piazza dei Cinquecento a Roma

Ott 1, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 2 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone