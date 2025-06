Fisco, Salvini “Rottamazione cartelle e taglio Irpef stanno insieme”

RAPALLO (ITALPRESS) – La rottamazione della cartelle e la riduzione dell’Irpef “stanno insieme. La rottamazione con 120 rate senza sanzioni in 10 anni può portare nelle casse dello stato 30 miliardi. Una cosa accompagna l’altra”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, a Rapallo.

“La legge di bilancio arriverà a settembre, non bisogna aspettare troppo. Ci sono 20 milioni di italiani che aspettano da tempo questa ciambella di salvataggio. In legge di Bilancio possono stare entrambi i passaggi”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).