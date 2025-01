Fiorentina-Torino 1-1, a Kean risponde Gineitis

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina non rompe il proprio incantesimo in fatto di ritorno alla vittoria, due punti nelle ultime sette partite, pareggiando per uno a uno in casa contro il Torino. Non basta alla squadra allenata da Raffaele Palladino, quest’ultimo fischiato sia al momento delle sostituzioni che a fine partita, aver giocato per oltre un’ora, recuperi compresi, in superiorità numerica. Una volta passata in vantaggio con Kean i viola si sono adeguati ai ritmi dei propri avversari ed hanno pagato a caro un errore in disimpegno difensivo del duo Comuzzo-Aldi. Per i granata con questo pareggio invece prosegue la propria striscia di risultati positivi e la crescita come personalità. La partita subisce una prima svolta al 33′ quando Dembele già ammonito commette un fallo a centrocampo su Folorunsho e correttamente il direttore di gara Marinelli estrae per il suo secondo giallo. Gli ospiti, già privi per infortunio di Schuurs, Zapata, Vojvoda ed Ilic, rimangono così in dieci ed andando dunque ancora più in crisi. Non paga la scelta di Paolo Vanoli, squalificato, di preferire come titolare a destra in difesa il classe 2004 francese, ma ancora meno la scelta del suo vice, Godinho, di non operare cambi dopo l’inferiorità numerica, spostando Lazaro sulla zona di Dembele. Passano infatti 5′ e Kean raccoglie di testa una respinta di Milinkovic Savic su girata al volo in area di Colpani su cross da sinistra di Gudmundsson.

Prima dell’intervallo il Toro ha due chance per pareggiare, la prima con una girata di Tameze fuori di poco, e poi con Coco che dopo calcio d’angolo scheggia la traversa, il tutto inframezzato da un ottimo intervento di Milinkovic Savic su conclusione di Kean, a caccia della doppietta. Ci si aspetta una Fiorentina che affondi il colpo nella ripresa ma sono invece i granata a pareggiare con il subentrato Gineitis al 70′ approfittando di un errore in disimpegno di Ad servito sotto pressione da Comuzzo. Nel finale per i padroni di casa dentro anche Sottil e Beltran ma il risultato non cambia e alla fine sono fischi per tutti. Per la squadra allenata da Vanoli invece è un punto d’oro. Squadra viola contestata e sonoramente fischiata al termine della gara.

