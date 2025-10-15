TOP NEWS

Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dal compagno che tenta il suicidio

Di

Ott 15, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Una donna di 29 anni è stata uccisa dal compagno di 52 anni in un appartamento in Via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano nella tarda serata di ieri. Dalle ricostruzioni, i vicini si sarebbero allarmati a causa di una violenta lite dopo la decisione della donna di interrompere la relazione. Vista l’aggressività del compagno, la donna ha cercato di contattare un suo ex partner in cerca di aiuto ma è stato inutile. Il 52enne l’ha trascinata sul balcone e si è accanito su di lei colpendola ripetutamente con un coltello, sotto lo sguardo dei vicini che hanno immediatamente allertato il 112.

L’uomo ha continuato ad infierire sulla donna fino all’arrivo della Polizia che ha dovuto forzare la porta di ingresso e, alla vista degli agenti, ha tentato di uccidersi colpendosi con il coltello alla gola. Il 52enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

– foto: ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Propaganda Jihadista attraverso Tik Tok, misura cautelare per 31enne

Ott 15, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Femminicidio a Milano, 29enne uccisa dal compagno che tenta il suicidio

Ott 15, 2025
TOP NEWS

Propaganda Jihadista attraverso Tik Tok, misura cautelare per 31enne

Ott 15, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella riceve il presidente del Paraguay Santiago Peña Palacios

Ott 15, 2025
IN EVIDENZA

Arrestato un latitante nel Ragusano, è accusato di tentato omicidio

Ott 15, 2025