Europa League, Italiano “Superare il girone primo obiettivo”

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Ci sono squadre di grandi qualità, toste, difficili, 3-4 sono squadre di livello ma abbiamo le carte in regola per passare il primo turno e l’esperienza dell’anno scorso, che ci portiamo dentro, ci darà tanto”. Vincenzo Italiano, alla vigilia del debutto in Europa League, confida nel suo Bologna. “Inizia un tour de force importante ma se siamo dentro a questo tour de force significa che ce lo siamo guadagnati”, sottolinea a Sky il tecnico dei felsinei in vista della gara contro l’Aston Villa. Si riparte dunque dal Villa Park, dove i rossoblù hanno giocato lo scorso anno in Champions.

“Non ci coglierà di sorpresa, sappiamo cosa ci aspetta – continua – Troveremo un ambiente caldissimo, una squadra forte che la stagione passata mi ha fatto una grandissima impressione per qualità, ritmo, forza. Ma ci porteremo dentro un pò di esperienza in più e cercheremo di partire col piede giusto: in questo mini-torneo di 8 partite dobbiamo provare a fare più punti possibili e superare almeno il primo turno”.

Ai nastri di partenza un Bologna che ha perso “qualche pilastro importante, ma ne abbiamo inseriti altri che vengono da concetti e meccanismi diversi per cui ci vuole un pò di tempo. Ma abbiamo iniziato a mettere qualità nel palleggio, la squadra ha mostrato nell’ultima gara carattere e cuore. Dobbiamo crescere ma il salto di qualità pian pianino arriverà, abbiamo margini e dobbiamo cercare di accelerare questi tempi”.

Il Bologna nella scorsa Champions “all’inizio ha rispettato forse un pò troppo gli avversari, eravamo un pò timidi, ma quando abbiamo capito ritmi e velocità abbiamo iniziato a fare punti, dopo aver preso le misure abbiamo mostrato le nostre capacità”.

“Siamo pronti ad affrontare un percorso molto importante, arriviamo con più consapevolezza – sono invece le parole di Nicolò Cambiaghi – Il cammino in Champions ci ha fatto alzare il livello e ci ha permesso di fare un grande percorso in campionato e coppa Italia. Ora siamo concentrati per iniziare al meglio questo percorso. Se giochiamo come sappiamo possiamo dire la nostra, proveremo ad arrivare in fondo – aggiunge – Siamo una squadra forte che ha voglia di mettersi in gioco, guarderemo partita dopo partita e vedremo quello che arriverà”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).