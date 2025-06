E’ uscito “Chi vuol vivere per sempre”, il nuovo romanzo di Santocono

ROMA (ITALPRESS) – E’ disponibile in libreria e negli store digitali “Chi vuol vivere per sempre. Io e Freddie” (Algra Editore), il nuovo romanzo di Francesco Santocono.

Chiara, una giovane donna segnata dal passato e da voci distruttive, si rifugia in solitudine, ma un video compromettente che la vede protagonista scatena in lei una reazione drammatica. Andrea che lotta con la sua salute e i sentimenti per la ragazza, cerca risposte, mentre le loro vite si intrecciano tra speranze e rimpianti. Nel contesto di drammatiche vicende personali e professionali, il potente presidente De Nappi è coinvolto in un gioco di potere, minacciato dalla denuncia di Chiara e dal comportamento pericoloso di Ivan, un vecchio manager di locali notturni che metteva giovani ragazze a disposizione di uomini facoltosi. Mentre Andrea cerca di salvare Chiara, le indagini rivelano segreti che complicano la loro esistenza, portando i protagonisti a fare i conti con un futuro incerto.

In un’ambientazione carica di tensione e colpi di scena, le alleanze si fanno pericolose e, tra inganni e vendette, il destino dei protagonisti è appeso a un filo.

“Chi vuol vivere per sempre. Io e Freddie” tratta con estrema naturalezza temi delicati come la violenza sulle donne, il revenge porn e il cattivo uso dei social network, all’interno di un contesto decisamente noir, dove la nuova lotta all’HIV s’intreccia con la necessità di trovare un posto adeguato in una società assai complessa.

“La storia rappresenta un’evoluzione naturale del mio primo romanzo, Una specie di magia – spiega Francesco Santocono – ma stavolta con una prospettiva diversa. E’ uno spaccato di una società in cui distinguere il bene dal male è sempre più difficile, perchè il confine tra realtà e virtualità si fa sempre più sottile. In un simile contesto, il rischio è quello di affrontare le difficoltà della vita senza comprenderne davvero l’essenza, usando mezzi discutibili. In pratica, si finisce spesso per scegliere il male minore per combattere quello maggiore. Ma, alla fine, come facciamo a stabilire quale sia davvero il male minore?”.

Il romanzo “Chi vuol vivere per sempre” è il sequel di “Una specie di Magia. Io e Freddie”, da cui è stato tratto l’omonimo cortometraggio, scritto e diretto dallo stesso giornalista e regista catanese nel 2019, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, e che ha visto la partecipazione di Alessandro Haber e Stella Egitto.

Come il precedente, questo libro fa parte della Campagna di sensibilizzazione contro il virus dell’HIV promosso dal Centro Studi delle Professioni Sanitarie per la Giustizia, curato dall’agenzia di relazioni pubbliche Ajs Connection.

Francesco Santocono, nato a Catania (classe 1967), è giornalista, scrittore, regista e docente universitario. Ha iniziato la sua carriera occupandosi di arte, cultura e spettacolo. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche delle relazioni internazionali, da anni dirige l’unità operativa di Comunicazione Istituzionale dell’Arnas Garibaldi di Catania. Per l’impegno profuso nel settore dell’informazione sanitaria, nel 2006 ottiene il riconoscimento internazionale riservato ai giornalisti “La Giara d’Argento”. Docente a contratto in alcune università italiane, conduce attualmente l’insegnamento di “diritto sanitario” presso l’Ateneo “Giustino Fortunato” di Benevento.

