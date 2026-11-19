ROMA (ITALPRESS) – Il mondo del giornalismo e della cultura italiana piange la scomparsa di Corrado Augias. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo è morto oggi all’età di 91 anni.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias aveva costruito una carriera lunga e articolata, attraversando generazioni, cambiamenti politici e trasformazioni profonde della società italiana. Aveva lavorato per importanti testate, tra cui L’Espresso, Panorama e la Repubblica, diventando una firma di riferimento del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

La sua esperienza professionale lo aveva portato anche all’estero, dove aveva seguito da vicino gli avvenimenti internazionali.

Per milioni di italiani Corrado Augias è stato soprattutto un volto familiare della televisione. Indimenticabili le sue conduzioni di programmi come Telefono Giallo, trasmissione che negli anni Ottanta affrontava alcuni dei casi più controversi della cronaca italiana, e successivamente Babele, Enigma, Le Storie – Diario Italiano.

Con il suo modo pacato di porre domande e la capacità di affrontare argomenti complessi senza banalizzarli, Augias aveva dimostrato che la televisione poteva essere anche uno strumento di conoscenza e crescita culturale.

Negli ultimi anni aveva continuato il suo impegno divulgativo con La Torre di Babele, su La7, portando al centro del dibattito temi storici, politici, filosofici e sociali.

Accanto al giornalismo e alla televisione, Augias aveva coltivato una lunga attività letteraria. I suoi libri hanno accompagnato generazioni di lettori alla scoperta della storia, delle grandi città, della religione e delle radici della civiltà europea.

Tra le sue opere più conosciute figurano I segreti di Parigi, I segreti del Vaticano, I segreti d’Italia e Il grande romanzo dei Vangeli.

-foto Ipa Agency-

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