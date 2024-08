E-Commerce, scoperta a Pescara una mega evasione fiscale da 300 milioni

PESCARA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto che più di 850 operatori economici, in particolare stranieri, hanno effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace.

La stretta sull’evasione nell’e-commerce ha fatto emergere un giro d’affari milionario. Il business supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultato all’Erario, con quasi 300 milioni di IVA evasa e non dichiarata.

L’inchiesta delle Fiamme Gialle di Pescara si è incentrata sull’analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori, posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-commerce.

Dalle indagini è emerso che gli ordini, effettuati su note piattaforme web, riguardavano principalmente merci tessili ed elettroniche e pervenivano ad una vasta rete mondiale di imprenditori, che, omettendo di registrarsi ai fini IVA o dichiarando un volume di vendite, su territorio italiano, inferiore a quello reale, massimizzavano i profitti, in concorrenza sleale con gli altri operatori di mercato.

Questi, nella quasi totalità dei casi, si sono rapidamente attivati per effettuare versamenti in favore dell’Erario italiano in modo da regolarizzare la loro posizione.

Gli accertamenti proseguiranno con gli interventi di verifica fiscale per il recupero a tassazione delle somme milionarie evase e non dichiarate all’Erario.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).