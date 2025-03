Donnarumma eroe ad Anfield, Liverpool ko ai rigori e Psg ai quarti

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain vince ai calci di rigore contro il Liverpool e vola ai quarti di finale di Champions League. La gara, dopo l’1-0 firmato da Dembèlè, si è decisa dal dischetto: protagonista Gianluigi Donnarumma, il portiere italiano ha neutralizzato ben due rigori. Eliminato il Liverpool, il Psg prosegue il suo cammino europeo: nel prossimo turno la squadra di Luis Enrique incontrerà la vincente di Aston Villa-Bruges (gli inglesi partono da un vantaggio 3-1).

Ritmi folli, sin dai primi istanti. I primi dieci minuti sono stati dominati dalla squadra di Arne Slot – due le occasioni sprecate da Salah -, ma alla prima vera occasione il Psg è passato in vantaggio con Dembèlè (12’pt) dopo un pasticcio difensivo della difesa del Liverpool. I Reds hanno risposto con una conclusione dalla distanza di Konatè (deviata in corner da Donnarumma), ma l’occasione più ghiotta è capitata a Barcola, che solo davanti ad Alisson non è riuscito a segnare il gol 2-0. Il Liverpool ha provato a suonare la carica nel secondo tempo, Salah ha trovato la rete all’8′, ma l’azione è stata precedentemente fermata per un fuorigioco iniziale da parte di Luis Diaz.

La squadra di Slot si è aggrappata all’effetto Anfield, Van Dijk e compagni hanno alzato i giri del motore per cercare di mettere pressione ai parigini: diversi i salvataggi da parte dei giocatori di movimento sulle conclusioni dei padroni di casa, decisivo anche Donnarumma nelle uscite tempestive su calcio d’angolo. La trama del match ha ricalcato quanto accaduto al Parco dei Principi, ma col Liverpool a fare la partita: inutili gli assalti nel finale dei 90′ regolamentari, la contesa è proseguita ai tempi supplementari. Al 4′ del primo tempo Douè ha sfiorato la rete del 2-0, al 3′ minuto del secondo tempo Alisson ha compiuto un mezzo miracolo sulla conclusione a giro di Dembèlè: tolte alcune accelerazioni, gli inglesi non sono riusciti a segnare il gol qualificazione. La gara si è decisa ai calci di rigore, decisiva la doppia parata di Donnarumma prima su Nunez, poi su Jones. E’ Gigio l’eroe di Anfield come lo fu di Wembley nel 2021, Psg ai quarti, reds eliminati.

