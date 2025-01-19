TOP NEWS

Dispositivi a tabacco riscaldato, Imperial Brands lancia Pulze 3.0

Set 19, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Imperial Brands Italia ha lanciato PULZE 3.0, la nuova generazione del suo dispositivo a tabacco riscaldato, che rafforza l’impegno del Gruppo nel proporre soluzioni innovative e potenzialmente a rischio ridotto per i consumatori adulti. Una domanda crescente di prodotti alternativi sta contribuendo in modo significativo alla crescita del comparto dei Prodotti di Nuova Generazione (NGP), che nel primo semestre dell’anno fiscale 2024/25 ha registrato un incremento del +15,4% a livello globale. L’Europa si conferma l’area più dinamica, con un aumento del +17,2%.
“Con il lancio di PULZE 3.0 confermiamo il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo di soluzioni innovative, costruite intorno alle necessità dei potenziali consumatori e potenzialmente a rischio ridotto – ha dichiarato Jacob Wahnon Bunan, Market Manager di Imperial Brands Italia -. Il nostro obiettivo è chiaro: offrire ai fumatori adulti valide alternative alla sigaretta tradizionale, contribuendo a costruire un futuro senza combustione. La crescita del segmento NGP, trainata da mercati strategici come l’Italia, dimostra la solidità della nostra visione e l’efficacia della nostra strategia, fondata su ascolto del consumatore, ricerca e sviluppo”.
La gamma PULZE è già disponibile in più di 11.000 punti vendita in Italia.
“PULZE 3.0 è il nostro dispositivo più avanzato e user-friendly: semplice e funzionale, progettato ascoltando i bisogni reali dei consumatori adulti – ha dichiarato Lavina Paulis, NGP Consumer Marketing Manager di Imperial Brands Italia -. Con questo lancio vogliamo offrire un’alternativa accessibile e tecnologicamente affidabile, contribuendo ad accompagnare i consumatori verso una graduale riduzione del fumo tradizionale”.

