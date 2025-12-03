Disabilità, La Russa “garantire a tutti diritti, dignità e piena partecipazione”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, rinnovo la mia vicinanza a chi ogni giorno si confronta con barriere a noi spesso invisibili, ma per loro difficilmente superabili. Questa importante ricorrenza richiama tutti noi a un sempre maggiore impegno quotidiano nell’affrontare le tante problematiche ancora presenti e nel garantire a tutti diritti, dignità e piena partecipazione alla vita della comunità”. Così su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).