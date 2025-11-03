TOP NEWS

Difesa, Crosetto “Serve investire non perchè lo chiede la Nato”

Di

Nov 3, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo prepararci in modo serio a difendere il Paese, io vivo la mia responsabilità da ministro ogni giorno più preoccupato con l’ansia di vedere cose che non vorrei vedere.
E’ una sensazione che mi sono stufato di vivere da solo, circondato da un Paese che non capisce che i tempi sono cambiati.
La difesa ha il compito di programmare per affrontare qualsiasi scenario, non siamo ancora all’altezza di farlo e il tempo non lo decidiamo noi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della presentazione del calendario della Difesa. “Noi non dobbiamo investire in difesa perchè ce lo chiede la Nato, ma per noi. Questa è la difesa oggi, la difesa dovrà lavorare nei prossimi mesi h24, 7 giorni su 7, per recuperare un gap. La situazione di sicurezza nel mondo è quella che vediamo, e in questa situazione si conta quando hai la capacità di difenderti e di attaccare, a noi interessa la capacità di difendersi”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Conte “Sono sereno, il Napoli in testa dà fastidio”

Nov 3, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Buonfiglio “Il 22 dicembre al Quirinale per la bandiera”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Buonfiglio “Per Sinner faccio il tifo giorno e notte”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Abodi “No alla Coppa Davis? Sinner è il primo a essere dispiaciuto”

Nov 3, 2025
IN EVIDENZA

Crosetto “L’Italia ha il dovere di costruire una difesa da qualunque evenienza”

Nov 3, 2025