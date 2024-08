Diaz bronzo olimpico nel triplo alla sua ‘primà in azzurro

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Andy Diaz ha vinto il bronzo

olimpico nel salto triplo chiudendo la gara con la misura di

17.64 metri. Oro allo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun (17.86), argento al portoghese Pedro Pichardo (17.84). “Per me è un sogno, mi era presa l’ansia di dimostrare il mio valore, era prima volta in azzurro però mi sono lasciato andare – il commento a Raisport del triplista italo-cubano delle Fiamme Gialle – Ero entrato in gara pensando di poter battere gli altri. Sono contento, una medaglia è meglio che niente, ma mi vedevo con la possibilità di fare meglio. E’ stato un percorso molto difficile, ho imparato tantissimo dalla vita e ho avuto al mio fianco persone che mi hanno aiutato umanamente”. E’ il terzo bronzo olimpico nel triplo per l’Italia dopo quelli di Gentile nel 1968 e Donato (attuale allenatore di Diaz) nel 2012.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).