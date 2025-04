Dfp, Renzi “Senza Pnrr crescita con segno meno”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo documento dimostra che l’Italia agli occhi del governo e della maggioranza è totalmente diversa dalla realtà: state dicendo che c’è una crescita straordinaria, la Spagna cresce quattro volte di più, non riusciamo ad aumentare gli stipendi ma dimezziamo le dimensioni della crescita, il debito pubblico cresce rispetto al Pil, cresce la pressione fiscale”. Lo ha detto il leader e senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della discussione generale sul Dfp in Senato. “Nessuno evidenzia che la vostra crescita allo 0,6%, stimata allo 0,4 dal Fondo monetario, è comunque aiutata dal Pnrr” ha aggiunto “se non ci fosse il Pnrr saremmo in territorio negativo da quel dì. Il dramma è che da 25 mesi la produzione industriale è in terreno negativo”.

(ITALPRESS).