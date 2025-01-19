TOP NEWS

Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile, 47 decessi

Di

Set 19, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Salgono a 647 in Italia i casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (582 nel precedente bollettino), con 47 decessi. Lo afferma il decimo bollettino della sorveglianza pubblicato oggi. Tra i casi notificati 300 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte, 39 Lombardia, 24 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 1 Liguria, 23 Emilia-Romagna, 5 Toscana, 83 Lazio, 2 Molise, 77 Campania, 2 Puglia, 2 Basilicata, 5 Calabria, 1 Sicilia, 19 Sardegna), 54 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 284 casi di febbre (di cui 1 importato dal Kenya), 3 casi asintomatici e 6 casi sintomatici.
Tra i casi confermati sono stati notificati 47 decessi (7 Piemonte, 5 Lombardia, 1 Emilia-Romagna, 16 Lazio, 15 Campania, 2 Calabria, 1 Sardegna). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate, è pari al 15,8% (nel 2018 20%, nel 2024 14%). Nello stesso periodo sono stati segnalati 9 casi di Usutu virus (2 Piemonte, 2 Lombardia, 2 Veneto, 3 Lazio).
Salgono a 72 (vs 68) le Province con dimostrata circolazione del WNV appartenenti a 17 Regioni (vs 16): Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Tra Roma e Toscana Dia sequestra beni per 4 milioni a imprenditore

Set 19, 2025
TOP NEWS

A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto

Set 19, 2025
TOP NEWS

Immobiliare, Baccarini “Serve un Pnrr per le politiche abitative”

Set 19, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Da inizio anno in Italia 647 casi di infezione da West Nile, 47 decessi

Set 19, 2025
TOP NEWS

Tra Roma e Toscana Dia sequestra beni per 4 milioni a imprenditore

Set 19, 2025
TOP NEWS

A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto

Set 19, 2025
TOP NEWS

Immobiliare, Baccarini “Serve un Pnrr per le politiche abitative”

Set 19, 2025