Conte, Spalletti e Palladino gli allenatori più citati da Radio e Tv

Dic 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Antonio Conte è l’allenatore di serie A citato più volte sulle principali emittenti radiofoniche e televisive italiane. Secondo i dati raccolti da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, nel periodo compreso fra domenica 2 novembre e martedì 2 dicembre Conte ha totalizzato ben 976 citazioni sulle radio e tv nazionali.

L’allenatore del Napoli, che dopo la pesante sconfitta con il Bologna aveva approfittato della pausa di campionato per trascorrere qualche giorno in famiglia a Torino, scatenando una ridda di illazioni e voci sulle sue possibili dimissioni, precede sul podio Luciano Spalletti (713), subentrato a fine ottobre alla guida della Juventus dopo l’esonero di Tudor, e Raffaele Palladino (549), ingaggiato ai primi di novembre dall’Atalanta per sostituire Juric.
Ad aggiudicarsi la medaglia di legno, per una manciata di menzioni (532), è Massimiliano Allegri, tornato ad allenare il Milan undici anni dopo la sua precedente (e deludente) esperienza in rossonero, mentre il quinto posto è appannaggio di Gian Piero Gasperini; il mister giallorosso ottiene 482 citazioni, superando di poco il suo omologo sulla panchina nerazzurra, con il quale condivide ex aequo il secondo posto in classifica di campionato: Christian Chivu, alla guida dell’Inter, è stato infatti citato 476 volte.

L’analisi di Mediamonitor.it assegna la settima posizione al nuovo allenatore del Genoa, Daniele De Rossi (371 menzioni), chiamato dai dirigenti rossoblù a sostituire il dimissionario Vieira; l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale campione del mondo 2006 precede Paolo Vanoli (305), ingaggiato dopo l’esonero di Pioli per risollevare le sorti della Fiorentina ultima in classifica, e Cesc Fabregas, allenatore di quel Como che è la squadra rivelazione delle ultime stagioni calcistiche. Fabregas, con 220 citazioni, supera di una sola menzione il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri (219).

