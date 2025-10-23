Cina: Trasporto merci ferroviario incrementato del 3,4% da gennaio a settembre

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Secondo i dati pubblicati giovedì dall’operatore ferroviario nazionale, nei primi nove mesi del 2025 le ferrovie nazionali cinesi hanno trasportato circa 3,03 miliardi di tonnellate di merci, con un aumento del 3,4% su base annua.

La China State Railway Group Co., Ltd. ha affermato che il trasporto delle forniture chiave è stato garantito efficientemente nei primi nove mesi dell’anno.

Sono stati istituiti canali verdi per il trasporto di carbone, materiali da fusione, cereali e altri rifornimenti per garantire una consegna efficiente, ha affermato il gruppo.

foto: Xinhua

(ITALPRESS).